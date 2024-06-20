Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 20.06.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 530920 (+1170) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7987 (+3) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15337 (+18) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 14052 (+45) од,
- РСЗВ / MLRS – 1105 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 859 (+2) од,
- літаків / aircraft – 359 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11260 (+39),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2298 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19134 (+56) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2357 (+6)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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