Голова СБУ про підрив греблі Каховської ГЕС: «Маємо притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців»

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС.

Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу:

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)

ст. 441 (екоцид).

«Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів», – наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

Наразі слідчі Служби безпеки разом із співробітниками Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора проводять першочергові слідчі та процесуальні дії в Херсонській області.

Окремо СБУ спільно з представниками Міністерства енергетики і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів встановлюють детальні обставини підриву греблі ворогом.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення рф слідчі СБУ саме за фактами порушення рф законів та звичаїв війни відкрили понад 40 тис. кримінальних проваджень.

Служба безпеки України