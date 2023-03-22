Ідентифіковано росіянина, який хизувався розбомбленими будинками українців (фото)

Росіянин добровільно відправився на фронт убивати українців.

OSINT-дослідники ідентифікували особу ще одного російського окупанта, який брав участь у вбивствах українців. На світлинах він з гордістю позує на тлі розбомблених будинків цивільних.

Як пишуть OSINT-Бджоли, окупанта звуть Максим Марченков 1988 року народження. У мирному житті вбивця підпрацьовував у Москві кранівником, але грошей, щоб забезпечити сім’ю, схоже не вистачало.

У базі боржників на Марченкову висить понад 800 тисяч рублів. Окупант має дружину і чотирьох дітей. Стверджується, що росіянин добровільно відправився на фронт убивати українців.

Експерти знайшли контакти Марченкова у Whatsapp і Telegram. // УНІАН