Легендарний хіт, який підкорив світ: 11 років тому в Харкові ультрас заспівали про Путіна (відео)

Пісня «Путін х***о» звучала і звучить на сотнях стадіонів України і світу/

30 березня 2014 року у Харкові ультрас «Металіста» та «Шахтаря» вперше виконали вже легендарну пісню про російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком».

Пісня «Путін х***о» звучала і звучить на сотнях стадіонів України і світу. Вислів з назви пісні набув популярності серед противників політики Путіна як в Україні, так і за її межами. «Всенародний культурний мем» отримав величезний резонанс у міжнародній пресі й став часто використовуватися не тільки вітчизняними, а й численними закордонними виконавцями, особливо в акціях протесту.

«Пісня про Путіна» згодом поширилась у всіх сферах людського життя: у політиці, релігії, спорті, інформаційній сфері, медіа та народній творчості.

У червні 2014 року на мітингу біля посольства Росії у Києві тодішній в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця повторив разом з активістами слова з пісні. Тоді це викликало значний міжнародний резонанс.

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Зокрема, у минулому році хіт про російського диктатора разом співали українські та грузинські фанати.

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