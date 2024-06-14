Міністри оборони країн НАТО схвалили план розширення підтримки України

Міністри оборони країн Північноатлантичного Альянсу схвалили “оперативний план розширення підтримки України”, який передбачає координацію постачання зброї та тренування для Збройних сил України.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на слова генсека НАТО Єнса Столтенберга

План передбачає, що в майбутньому Альянс візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних сил України.

Як відомо, схвалення “оперативного плану” тривалий час блокувала Угорщина, позаяк НАТО ухвалює всі рішення консенсусом. Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан посилався на те, що ініціатива Альянсу може призвести до “прямої конфронтації” з Росією.

Але перед міністерською зустріччю у Брюсселі Орбан зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і погодився зняти вето в обмін на обіцянку, що Угорщина не братиме участі в навчанні українців і фінансувати постачання зброї.