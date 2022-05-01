На Броварщині повідомили про підозру двом колаборантам, які розстріляли мирних жителів

11 березня під час окупації села Залісся двоє місцевих мешканців співпрацювали з військами російської федерації, отримували від них зброю та амуніцію, залякували населення, більше того відкрили вогонь з автоматичної зброї по жителям селища Велика Димерка.

Правоохоронці затримали чоловіків відповідно до ст. 208 КПК України.

За фактом державної зради, умисного вбивства та незаконного поводженні зі зброєю і боєприпасами поліцейські за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру.

Відділ комунікації поліції Київської області