На Донеччині за добу росіяни зруйнували та пошкодили 60 будівель

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Окупанти обстріляли вісім населених пунктів, є загиблі та постраждалі серед мирних жителів. Ворог вдарив крилатими ракетами, реактивними системами «Град», «Ураган», «Смерч», артилерією, танками.

Під вогнем опинилися Авдіївка, Бахмут, Добропілля, Тоненьке, Новоселівка Перша, Нетайлове, Курахівка, Нью-Йорк. У всіх випадках російські війська поцілили по житловому сектору та мирним людям.

На зображенні може бути: автомобіль та на відкритому повітрі

Тричі ворог вдарив по Авдіївці «Градами» із магнієвими запалювальними елементами. А вночі від ракетного удару постраждало Добропілля. Росіяни випустили по місту надзвукову крилату протикорабельну ракету Х-22 «Буря» повітряного базування великої дальності. Вибухову хвилю відчули сусідні міста.

На зображенні може бути: на відкритому повітрі

Руйнувань зазнали 60 цивільних об’єктів — 40 житлових будинків (з них 9 багатоквартирних), склад гуманітарної допомоги, школа, центр первинної медичної допомоги, дитячий садок, стадіон, стоматологія, готель, кафе, магазини, гаражі та господарські споруди.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України

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