На Донеччині за добу росіяни зруйнували та пошкодили 60 будівель

Окупанти обстріляли вісім населених пунктів, є загиблі та постраждалі серед мирних жителів. Ворог вдарив крилатими ракетами, реактивними системами «Град», «Ураган», «Смерч», артилерією, танками.

Під вогнем опинилися Авдіївка, Бахмут, Добропілля, Тоненьке, Новоселівка Перша, Нетайлове, Курахівка, Нью-Йорк. У всіх випадках російські війська поцілили по житловому сектору та мирним людям.

Тричі ворог вдарив по Авдіївці «Градами» із магнієвими запалювальними елементами. А вночі від ракетного удару постраждало Добропілля. Росіяни випустили по місту надзвукову крилату протикорабельну ракету Х-22 «Буря» повітряного базування великої дальності. Вибухову хвилю відчули сусідні міста.

Руйнувань зазнали 60 цивільних об’єктів — 40 житлових будинків (з них 9 багатоквартирних), склад гуманітарної допомоги, школа, центр первинної медичної допомоги, дитячий садок, стадіон, стоматологія, готель, кафе, магазини, гаражі та господарські споруди.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України