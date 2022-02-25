НАТО зробило офіційну заяву про напад Росії на Україну

Заява глав держав та урядів НАТО про напад Росії на Україну

Ми зібралися сьогодні, щоб обговорити найтяжчу загрозу євроатлантичній безпеці за останні десятиліття.

Ми рішуче засуджуємо повномасштабне вторгнення Росії в Україну за сприяння Білорусі. Ми закликаємо Росію негайно припинити військовий напад, вивести всі свої війська з України та звернути з обраного ним шляху агресії. Це давно спланований, жорстокий, абсолютно неспровокований та невиправданий напад на Україну – незалежну, мирну та демократичну країну. Ми шкодуємо про трагічну загибель людей, величезні людські страждання та руйнування, викликані діями Росії. Фундамент світу на європейському континенті, по суті, зруйнований. Світ притягне Росію, а також Білорусь до відповіді за їхні дії. Ми закликаємо всі держави беззастережно засудити цей безсовісний напад. Ніхто не повинен бути обдурений потоком брехні з боку Росії.

Росія відповідає за цей конфлікт. Вона відкинула шлях дипломатії та діалогу, який неодноразово пропонувався їй НАТО та її державами-членами. Вона докорінно порушила міжнародне право, включаючи Статут ООН. Дії Росії також є грубою відмовою від принципів, закріплених у Основному акті Росія-НАТО. Саме Росія відійшла від своїх зобов’язань у рамках цього акту. Рішення президента Путіна напасти на Україну — жахлива стратегічна помилка, яка дуже дорого обійдеться Росії в наступні роки як з економічної, так і політичної точки зору. Проти Росії вже запроваджено масштабні та безпрецедентні санкції. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними заінтересованими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС. Сьогодні на запрошення Генерального секретаря до нас приєдналися Фінляндія, Швеція та Європейський Союз.

Ми заявляємо про свою повну солідарність із демократично обраними президентом, парламентом та урядом України, а також з мужнім народом України, який зараз захищає свою батьківщину. Наші думки з усіма загиблими та пораненими, з особами, переміщеними внаслідок російської агресії, а також із їхніми сім’ями. НАТО залишається прихильною до всіх фундаментальних принципів, що лежать в основі європейської безпеки, включаючи те, що кожна країна має право вибирати способи забезпечення своєї безпеки. Ми продовжуватимемо надавати політичну та практичну підтримку Україні, яка продовжує захищатися, і закликаємо інших чинити так само. Ми підтверджуємо нашу рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Ця позиція важлива і залишиться незмінною.

Зважаючи на дії Росії, ми розглянемо всі необхідні наслідки для потенціалу стримування та оборони НАТО. Держави-члени НАТО провели консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Ми будемо продовжувати вживати всіх необхідних заходів та рішень для забезпечення безпеки та оборони всіх держав-членів НАТО. Ми розгорнули додаткові оборонні сухопутні та військово-повітряні сили у східній частині Альянсу, а також морські сили та засоби у всьому регіоні НАТО. Ми залучили плани оборони НАТО, щоб підготуватися до реагування в низці непередбачених ситуацій і забезпечити безпеку території Альянсу, у тому числі спираючись на наші сили реагування. Зараз ми здійснюємо додаткові оборонні розгортання сил у східній частині Альянсу. Ми здійснимо всі розгортання, необхідні для забезпечення потужного та переконливого стримування та оборони у всьому Альянсі в даний час і в майбутньому. Ці заходи мають превентивний, пропорційний і неескалаційний характері і залишатимуться такими.

Наша прихильність до статті 5 Вашингтонського договору залишається непорушною. Ми є єдиними у справі захисту та оборони всіх держав-членів НАТО. Свобода завжди переможе над гнобленням. // LB.ua