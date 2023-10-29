Наземна операція Ізраїля в Газі розширюється

Цивільне населення закликають негайно евакуюватися у безпечні райони на півдні анклаву.

Ізраїль розширює наземну операцію в секторі Гази та повторно закликає цивільне населення евакуюватися з північної частини анклаву на південь.

Як заявив речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі у відеозверненні, ізраїльська армія “переходить до наступної фази” війни з палестинським терористичним угрупованням ХАМАС у Газі та “розширює свою діяльність”.

“Цивільне населення на півночі Гази, у місті Газа, має тимчасово переїхати на південь від Ваді-Газа в безпечнішу зону, де вони зможуть отримувати воду, їжу та ліки”, – каже Хагарі.

Він додає, що завтра “гуманітарні зусилля в секторі Газа, очолювані Єгиптом і Сполученими Штатами, розширяться”.

“Ізраїль перебуває у війні, яку він не починав і якої не хотів”, – каже Хагарі, додаючи, що Ізраїль бореться “з ХАМАСом, а не з народом Гази”.

“ХАМАС використовує жителів Гази як живий щит. ХАМАС діяв усередині та поруч з цивільними будівлями саме тому, що вони знали, що ЦАХАЛ розрізняє терористів і цивільних”, – каже він.

Як пише The Times of Israel, армія оборони Ізраїлю збільшила кількість військ у секторі Газм в рамках розширеної операції. Сили також діють глибше в анклаві, ніж з початку війни. // УНІАН