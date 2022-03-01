Обстріл Харківської ОДА: загинуло 10 людей, понад 20 травмованих

Внаслідок обстрілу окупантами будівлі Харківської обласної державної адміністрації загинуло щонайменше 10 людей, травми дістало понад 20.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

«Щонайменше 10 загиблих, понад 20 травмованих, рятувальниками та волонтерами врятовано з-під завалів близько 10 людей», — ідеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи з розчищення завалів.

Зруйновано повністю сходовий майданчик та частково коридори на усіх поверхах.