Окупанти скинули на мирних мешканців Донбасу протипіхотні міни із «автопортретами»
Бійці бригади з Дніпропетровщини розшукували протипіхотні міні окупантів серед мирних домівок
Про це йдеться у повідомлені прес-служби 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, передає Depo.Дніпро.
В районі проведення операції об’єднаних сил окупанти з безпілотника скинули на село Гранітне дві протипіхотні міни ПОМ-2, які самостійно стають до бойового положення й викидають чотири 10-метрових нитки – датчиків цілі.
Міна має механізм самоліквідації з 4 до 100 годин.
Через мінування, двох мирних мешканців будинку довелося евакуювати. Міни булу знайдені та знешкоджені саперами бригади.
На мінах, як жартують бійці, був зображений «наскельний живопис неандертальців» або автопортрети бойовиків.
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