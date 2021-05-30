Окупанти скинули на мирних мешканців Донбасу протипіхотні міни із «автопортретами»

Бійці бригади з Дніпропетровщини розшукували протипіхотні міні окупантів серед мирних домівок

Про це йдеться у повідомлені прес-служби 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, передає Depo.Дніпро.

В районі проведення операції об’єднаних сил окупанти з безпілотника скинули на село Гранітне дві протипіхотні міни ПОМ-2, які самостійно стають до бойового положення й викидають чотири 10-метрових нитки – датчиків цілі.

Міна має механізм самоліквідації з 4 до 100 годин.

Через мінування, двох мирних мешканців будинку довелося евакуювати. Міни булу знайдені та знешкоджені саперами бригади.

На мінах, як жартують бійці, був зображений «наскельний живопис неандертальців» або автопортрети бойовиків.