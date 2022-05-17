Окупанти з жахом очікують на нові поставки сучасної зброї ЗСУ (аудіо)
Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.
«Нам бы беспилотники еб*чие, как у них «Байрактар». Была б тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, те как уе*али нас» – скаржиться своєму другові контрактник, який воює на Запоріжжі.
Він сам насміхається з фрази «величі» росії, бо навіть прості квадрокоптери окупанти просять у спонсорів: «россия – дикая держава, бл*дь. Сами замутили ту спецоперацию… россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики».
Тож загарбники з жахом слідкують за новинами про нові поставки іноземної зброї на потреби ЗСУ: «Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, счас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а…».
Напевно, окупанти ще не читали новин про нові гармати і лендліз.
Тож попереду у них багато відкриттів. Не тільки в новинах, але і на полі бою!