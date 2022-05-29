Окупація, фільтрація, блокпости: чоловік вибрався з пекла Волновахи і розповів про звірства росіян (відео)

Щоб вибратися з Волновахи в окупованої Донеччини, українцям потрібно було пройти процедуру так званої «фільтрації». Без цієї процедури не можливо проїхати жоден блок пост.

Українці, які опинилися на тимчасово окупованих територіях через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, проходять чимало випробувань, намагаючись вирватися з оточення російських військ.

Одним з таких чоловіків, який виїхав з Волновахи на Донеччині, поспілкувалися журналісти ТСН.

Як розказав українець, з перших днів бойових дій на території міста дуже активно працювала російська пропаганда.

«У нас не було ні нормального зв’язку, ні інтернету, нічого. Все зникло ще 27 лютого. Новини передавалися з вус у вуста. 90% це були російські фейки. Більшість людей не думали своєю головою, а вірили в те, що їм кажуть,» — розказав чоловік.

За його словами, одна з найпопулярніших казок, які ходили містом, була про те, що український танк їздив по району «Стоквартирка» і розстрілював багатоповерхівки. Також розказували, що «азовці» і «неонацисти» не дають нікому виходити з домівок.

«Коли з’явився інтернет, ми побачили справжнє відео, де танк з буквою Z стріляв у будинки, а «днр-івці» це знімали», — сміється чоловік.

За його словами, десь до 12 березня люди не знали ніяких новин.Тривала активна фаза боїв, місто бомбили, стирали в порох…

«Потім, після захоплення міста, в центрі стояли бойовики «ДНР», які давали подзвонити на «феніксу» (мобільний зв’язок, який діє на території псевдо-республіки «ДНР»), але ж кому ти будеш дзвонити, якщо у тебе немає знайомих, які користуються цим зв’язком? Який сенс телефонувати в «ДНР»? Які новини вони можуть тобі розказати? Яку «правду»?» — розказує чоловік.

З Волновахи виїхало близько 60% людей. Більшість з них були з проукраїнською позицією. Чоловік з родиною вирішив вибиратися з міста коли там було уже неможливо знаходитися: не було ні світла, ні води, ні газу. За його словами, в тій системі, яка там була, ти з проукраїнською позицією, любов’ю до своєї країни просто не можеш жити: тебе або вб’ють, або здадуть в ФСБ, обізвавши «укропом» або «неонацистом».

«З самого початку бойових дій ми не могли поїхати, бо у нас були рідні похилого віку, їм потрібна була допомога. Було важко виїхати ще і тому, що у нас не було свого транспорту. Ми лишилися допомагати родичам», — говорить чоловік.

Щоб вибратися з Волновахи в окупованої Донеччини, українцям потрібно було пройти процедуру так званої «фільтрації». Без цієї процедури не можливо проїхати жоден блок пост.

«Ми спочатку поїхали у Докучаєвськ. Там на «фільтрацію» щодня було 500-600 осіб. «Фільтрація» — це бумажка, роздрукована на принтері, з підписом і печаткою, де написані твоє ім’я та прізвище і те, що ти «відфільтрований»», — розказує чоловік.

Під час цієї процедури у людей беруть відбитки пальців, фотографують, записують паспортні дані, після цього видають бумажку про «фільтрацію».

Проте, за словами чоловіка, після того, як ти отримав цю бумажку, тебе можуть забрати люди в формі (через доноси чи їхню інформацію про твою проукраїнську позицію).

«Так забрали мене і деяких моїх знайомих. Вони або проводять з тобою бесіду на місці: випитують, чи ти не передаєш якісь дані, не співпрацюєш з «неонацистами». Можуть тиснути на тебе, розказуючи, що в тебе вдома лежать якісь трупи, що ти зберігаєш зброю. Вони прям на місці придумують ситуацію, тиснуть на тебе і дивляться на твою реакцію. Мені конкретно сказали, що на мене надійшов донос, що я нібито співпрацюю з військовими, підтримую «неонацистів» і на цьому фоні були до мене претензії», — говорит чоловік.

За його словами, в окупантів діє система «хорошого» і «поганого» поліцейського: один спокійно говорить, пробує тебе захистити, а інший — тисне, щоб витягнути якусь інформацію, погрожує тобі і твоїм рідним.

Під час допитів у людей забирають телефон, документи, ноутбуки, можуть провести обшуки вдома. Перевіряють чати, переписки.

«Якщо нічого їм потрібного не знаходять — відпускають. Якщо знаходять — я не знаю, що тоді відбувається з людиною», — говорить чоловік з Волновахи.

У його родини було два варіанти виїхати з Волновахи на підконтрольну Україні територію: або через «ДНР» і Росію в Європу, або — через Бердянськ, Запоріжжя.

«Проблема в тому, якщо ти хочеш виїхати на підконтрольну територію України, то не все так просто. Як мені розказували знайомі, коли ти їдеш з Донецької області в сторону вільної України, ти проїжджаєш близько 30 постів з «днрівцями», які на кожному тебе роздягають, дивляться твої татуїровки, перевіряють документи, лазять у твоїх речах, можуть забрати гроші чи спробувати переманити на військову службу на свою сторону. Там твориться беззаконня. І чим ближче до «сірої зони», тим беззаконня більше. Там стоять і чеченці, і буряти. І це все, крім того, що йдуть постійні обстріли», — говорить чоловік.

Якщо їхати в сторону Росії, то таких проблем не має.

«Ми заїхали в Донецьк. Сіли в автобус і поїхали в Росію, а звідти — виїхали в Європу. Там проблем не було», — говорить він.

За словами українця, можна їхати своїм транспортом, а можна на рейсових автобусах з окупованого Донецька. Квиток на автобус коштує 330 доларів або 300 євро, або гривнях чи рублях можна розраховувати.

«Ти заздалегідь бронюєш місце. Тобі кажуть, о котрій виїжджає автобус. В автобусі розказують, що потрібного говорити на постах, якщо тебе спитають, чому і куди ти їдеш», — розказує він.

Так, за його словами, коли ти виїжджаєш з «ДНР», на блок пості тобі треба сказати, що їдеш до родичів у Таганрог. Коли уже їдеш по Росії — говорити, що прямуєш в Псков до родичів. А вже на кордоні з ЄС — говориш правду, як є.

«Їхали ми майже три доби. Найстрашніше було на перетині кордону «ДНР» і РФ, тому що там було мало чоловіків. Врятувало те, що у мене хоч і донецька прописка, а все ж був український паспорт. Думаю, якби був паспорт «ДНР», то мене б не випустили, а відправили воювати. Спокійно на душі стало уже після того, як перетнули кордон у Латвії і я побачив плакат з написом: «Якщо ви стали свідком правопорушень чи агресії з боку Росії, можете звертатися…» Тоді ти розумієш, що ти знаходишся в нормальній країні і ти вибрався з того пекла», — розказав українець. // УНІАН