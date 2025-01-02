Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 16.00 02.01.2025

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом, від початку доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Бачівськ та Порозок Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах Таратутиного та Покровки Сумської області.

Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмових дії неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки. Одне боєзіткнення закінчилось, ще два – тривають. Авіаційних ударів КАБами зазнали Піщане та Іванівка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала десять разів поблизу Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі. Сім атак противника відбито, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Дронівці, Пазено та Сіверську, застосувавши чотири КАБ.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають спроби окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку противник атакував чотири рази неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще два – продовжуються. Ударів трьома керованими авіабомбами зазнала Костянтинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 18 атак, два боєзіткнення – досі тривають. Авіаудару зазнала Яблунівка.

Сьогодні на Курахівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Курахового та Шевченка. 11 боїв завершено, ще два – продовжуються дотепер.

На Времівському напрямку окупанти 13 разів безрезультатно атакували позиції наших військ біля Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Улаклів, Андріївки та Новополя, скинувши чотири КАБ та застосувавши некеровані авіаракети.

На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по Малих Щербаках та П’ятихатках.

На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі без успіху штурмували позиції наших оборонців. Ситуація контрольована.

В Курській області українські оборонці відбили одну атаку загарбників, ще два боєзіткнення тривають. Також росіяни завдали п’ять авіаційних ударів по території рф, скинувши при цьому п’ять КАБ.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ