Під Києвом російські окупанти розбомбили завод Coca-Cola. Невже «бандерівський»? (фото)

В результаті обстрілу частково зруйновано будівлю та пошкоджено обладнання.

Російські військові обстріляли завод Coca-Cola в Київській області. В результаті частково зруйновано завод і пошкоджено обладнання.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

«Біля Великої Димерки під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкоджена Когенераційна установка-комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну і теплову енергію», — йдеться в повідомленні.

Наразі інформації про загиблих або поранених немає. // УНІАН