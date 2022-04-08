Правоохоронці викрили черкаську колаборантку, яка сприяла ворогу

Жінка публічно підтримувала країну-агресора та працювала на ворога. Її викрили черкаські поліцейські та оперативники Управління карного розшуку. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Під час моніторингу соціальних мереж оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області виявили 49-річну черкащанку, яка на своїй сторінці в одній з соціальних мереж, розміщувала публікації та публічно підтримувала політику кремля. Також вона негативно відгукувалася про українську владу й розповсюджувала фейки.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують її протиправну діяльність.

Наразі за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури правопорушниці оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Вирішується питання щодо обрання фігурантці запобіжного заходу.

Зараз пропагандистку працівники Управління Служби Безпеки України в Черкаській області перевіряють на причетність до вчинення інших можливих кримінальних правопорушень проти України.

Слідство триває.

Поліція Черкаської області