Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 16 вересня 2023 року

Розпочалася п’ятсот сімдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право. Здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій ворога є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Окупанти атакували Україну 17 дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”, усі знищено засобами протиповітряної оборони України.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Стрілеча, Котлярівка Харківської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Богданівка, Нью-Йорк, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних Сил України в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. В свою чергу Сили оборони за результатами ведення наступальних (штурмових) дій мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Урожайного Донецької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 350 окупантів, 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 24 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 33 автомобіля та 2 одиниці спеціальної техніки.

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Генеральний штаб ЗСУ