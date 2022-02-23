Путин потребовал от Украины сдаться

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Москве, заявил, что для «долгосрочного урегулирования» конфликта Украины и России Украина должна признать аннексию Россией Крыма, отказаться от вступления в НАТО и, как выразился Путин, демилитаризироваться.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Путин также заявил, что Россия признала так называемые «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей Украины. При этом большая часть этих областей сейчас находится под контролем властей Украины, а не сепаратистов.

«Что касается границ, в каких границах мы будем признавать эти республики. Мы их признали, а это значит, что мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей – в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими властями и руководством республик», – заявил Путин.

По словам президента, Минских соглашений больше не существует, так как Россия признала независимость «ДНР» и «ЛНР». На вопрос «Как далеко могут зайти российские войска на Украине?» Путин ответил: «Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут. Во-вторых, предсказывать какую-то конкретную канву военных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина считает невозможным выполнение условий нормализации отношений, которые выдвигал президент России Владимир Путин. Это противоречит выбору украинского общества. Для независимой, суверенной Украины — это невозможно, написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.