Рашисти вбили вдвічі більше маріупольців, ніж нацисти в Другу світову війну

У місті немає води, їжі, відсутнє електропостачання та не працює каналізація.

Російські окупанти вбили більше 22 тисяч маріупольців, що вдвічі більше, ніж вбили фашисти за 2 роки під час Другої світової війни.

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко під час всеукраїнського інформаційного телемарафону.

«Вони знищили Маріуполь як звичайні терористи і вбивці. Вони вбили більше 22 тисяч місцевого населення. Вони зруйнували на 50% наші багатоповерхові будинки, тобто перетворили їх на попіл. Тобто вони наробили більше лиха, ніж фашисти за 2 роки окупації. Нагадаю, що з 1941 по 1943 роки фашисти, Гітлер вбили трохи більше 10 тис. населення», — сказав Бойченко.

За його словами, зростає кількість братських могил навколо Маріуполя.

«В місті немає їжі, немає води, немає електропостачання, не працює сьогодні каналізація. І ми бачимо, що на порозі літо і підвищена температура, тому і є спалахи інфекційних захворювань», — додав міський голова.

Також влада Маріуполя наголошує, що холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі близько 10 тисяч маріупольців до кінця цього року. // УНІАН