Рашисти скинули на Краснопілля бому, яка вбила двох мирних жителів – 69-річну жінку та чоловіка
Дві людини загинули внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині: поліцейські задокументували воєнний злочин рф.
Російські загарбники продовжують атакувати мирне населення, звуки вибухів на прикордонні не вщухають ані на хвилину. Поліція закликає мешканців прифронтових населених пунктів дотримуватись заходів безпеки, залишатися в укриттях та уникати небезпеки до усунення загрози.
Чергові удари керованими авіабомбами забрали життя двох мешканців Краснопілля – 69-річної жінки та чоловіка, дані якого наразі встановлюються. Також пошкоджені будинки поблизу. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Відділ комунікації поліції Сумської областіTweet