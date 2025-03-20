Рашисти скинули на Краснопілля бому, яка вбила двох мирних жителів – 69-річну жінку та чоловіка

Дві людини загинули внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині: поліцейські задокументували воєнний злочин рф.

Російські загарбники продовжують атакувати мирне населення, звуки вибухів на прикордонні не вщухають ані на хвилину. Поліція закликає мешканців прифронтових населених пунктів дотримуватись заходів безпеки, залишатися в укриттях та уникати небезпеки до усунення загрози.

Чергові удари керованими авіабомбами забрали життя двох мешканців Краснопілля – 69-річної жінки та чоловіка, дані якого наразі встановлюються. Також пошкоджені будинки поблизу. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Відділ комунікації поліції Сумської області