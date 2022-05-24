Російські окупанти знову обстріляли сєвєродонецький «Азот»: загинули четверо людей

На території заводу облаштовані декілька бомбосховищ.

Російські війська обстріляли завод з виробництва аміаку «Азот» у Сєвєродонецьку. В результаті атаки окупантів загинули чотири цивільних.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Сьогодні зранку росіяни знов відкрили вогонь по території об’єднання «Азот», де, про це відомо всім, облаштовані декілька бомбосховищ. Як наслідок, загинули чотири людини», — зазначив Гайдай.

Ще одного мешканця було тяжко поранено в центральній частині міста. Його швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати допомогу, але поранення виявилось несумісним із життям.

Водночас у рашистських пабліках в обстрілі хімзаводу традиційно звинуватили Збройні сили України.

Як повідомлялося, про обстріли «Азоту» інформували 21 травня. Врешті сталося займання градирні, пожежу ліквідовано, полум’я не розповсюдилося на виробничі цехи, що поряд. // УНІАН