Російські військові залишили без води мільйон людей на Луганщині, в тому числі — в ОРЛО
Відновлення подачі води можливе тільки після припинення бойових дій.
Окупанти поцілили у потужності Попаснянського водоканалу.
Про це сповістив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, окупанти залишили без води 1 мільйон осіб, включаючи окуповані території.
«Рашисти пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції і відкритий розподільний пристрій з трансформаторами», — написав він.
Водопостачання припинено на невизначений термін у Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадієвці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також в селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанський.
Відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій.
«Відновлення подачі води можливе тільки після припинення бойових дій», — наголосив глава ОВА.
Як писав УНІАН, ворог продовжує інтенсивні обстріли Луганщини у спробах вийти на адміністративні кордони області.
Зокрема, 8 травня в результаті чергового авіаудару росіян по Луганській області знеструмлені Лисичанськ і Сєвєродонецьк. // УНІАНTweet