Росія відмовила ООН в доступі до окупованих Маріуполя та Херсона

Росія не надала моніторинговій місії ООН доступ до тимчасово захоплених Маріуполя та Херсона, щоб передати населенню гуманітарну допомогу. Ситуація у регіонах залишається критичною.

Про це під час брифінгу повідомила гуманітарна координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані, передає УНН.

“Я хотіла підкреслити, що ми не змогли зробити через небезпеку та перешкоди. Ми не змогли привезти гуманітарну допомогу, або мати доступ до Херсону. Ми не змогли привезти гуманітарну допомогу у Маріуполь. Нам не вдалося зробити так, щоб сторони домовилися між собою надати безперешкодний доступ для евакуації цивільного населення з Сєвєродонецьку, щоб вони змогли виїхати на ті території, які хотіли. Доступ до тих зон, території яких не контролює український уряд, надважкий, та місцями неможливий”, – зазначила Лубрані.

Лубрані підкреслила, що місія ООН намагалася постачати гуманітарну допомогу у зруйнований Маріуполь, надсилаючи запити обом сторонам на дозвіл мати доступ до міста, однак отримала відмову з російського боку.

Як повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, у Маріуполі продовжуються катування та насильні утримування людей. Зокрема, це стосується тих, хто не пройшов фільтрацію. Російська влада не пускає працівників ООН до міста.

“Ми мали доступ до тих територій, які контролюються українським урядом. Однак, не мали доступу, де контролює росія. Ми вели перемовини з представниками російської влади для того, щоб отримати доступ до окупованих територій. Два дні тому мені відповіли, що розглянуть запит. Ми також не мали доступу до утримуваних українських полонених у російській федерації. В нас був дуже важкий діалог з росією. Наразі відбувається віддалений моніторинг. Ми говоримо з людьми, які виїхали з міста. Маємо інформацію, що на сході України, на територіях, непідконтрольних українській владі, продовжуються катування населення. Ми намагатимемося отримати доступ до тих територій, забезпечити нормальне ставлення до населення і запобігти катуванням цивільних”, – зазначила Богнер.