Розвідники спалили на Донеччині російського «Житєля» та центр логістики окупантів

6 липня 2024 року розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Дебальцевому вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси.

У Новолуганському спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «житєль».

Полювання триває!

Слава Україні!

Головне управління розвідки МО України