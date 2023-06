«Русскій воєнний корабль, іді …» – визнана найкращою маркою світу у 2022 році

“Укрпошта” отримала три почесні відзнаки престижної премії “World Post & Parcel Awards 2023”, зокрема, марка “Русскій воєнний корабль, іді …” – визнана найкращою у світі у 2022 році.

Про це повідомляється на сайті “Укрпошти”.

Так, “Укрпошта” стала кращою і в категорії “Філателістична кампанія року”. Тираж поштового випуску “Русскій воєнний корабль, іді…” склав 5 млн примірників.

“2022 рік став для української філателії роком перезавантаження, піднесення та справжнього розквіту. Приклад “Укрпошти” довів, що ця галузь може мати надзвичайний попит та популярність. Українською філателією стали цікавитися не лише всередині країни, а й у світі”, – зазначають в “Укрпошті”.

Повідомляється, що про українські марки писали світові медіа: CNN, the Guardian, The Times, The Washington Post, Bloomberg та ін.

Поштова марка “Русскій воєнний корабль, іді…” тепер представлена в експозиції Смітсонівського поштового музею у Вашингтоні.

Екземпляри поштових марок України воєнного часу є в колекціях лідерів держав і глав міжнародних організацій, які відвідували Україну вподовж 2022 року.

Загалом тиражі українських поштових марок зросли до мільйонів.

Разом з “Укрпоштою” фіналістами в цій номінації були “Пошта Сінгапуру” (Singapore Post) та “Пошта Бразилії” (Correios – Brazil Post).

Крім того, Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський отримав відзнаку в спеціальній номінації премії “World Post & Parcel Awards 2023” – “Лідер галузі”. Цією нагородою вшановують найвпливовіших професіоналів за їх успіхи, вагомі внески, інновації та розвиток у просування поштової галузі та експрес-доставки. У різні роки цією нагородою були відзначені керівники пошт світу: Тім Браун (Jersey Post), Пітер Сомерс (Emirates Post), Кен Аллен (DHL Express) та ін.

Також “Укрпошта” була відзначена нагородою “World Post & Parcel Awards 2023” в категорії “Поштовий оператор”.

“Національний поштовий оператор “Укрпошта” показав світу, що може працювати в умовах повномасштабної війни, виконувати державні соціальні завдання з релокації бізнесу, підтримувати українських підприємців, доставляти пенсії, забезпечувати безперебійну логістику всередині країни та за її межами, видавати фінансову допомогу від міжнародних організацій, успішно розвивати експорт попри закрите небо, доправляти гуманітарну допомоги з-за кордону”, – зазначили в “Укрпошті”.

У шорт-листі в номінації “Поштовий оператор”, в якій Укрпошта здобула перемогу, також були заявлені “Пошта Катару” (Qatar Post) та “Пошта Бразилії” (Correios – Brazil Post).

Нагадуємо:

У 2019 році “Укрпошта” стала переможцем премії “World Post & Parcel Awards” у двох категоріях: “Поштові технології для e-commerce” та “Соціально відповідальні програми”.

“World Post & Parcel Awards” – найавторитетніша галузева премія, яка 24-й рік поспіль відзначає здобутки в індустрії пошти та експрес-доставки. У відкритому конкурсі щорічно беруть участь компанії поштової та експрес-доставки й компанії, що створюють технологічні рішення для автоматизації й інформаційного обміну в поштово-логістичній сфері. // Економічна правда