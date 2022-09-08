СБУ затримала ще одного коригувальника російського вогню у Миколаєві

Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у Миколаєві.

За даними слідства, зрадником виявився 62-річний місцевий пенсіонер.

Він сам виступив із ініціативою допомагати ворогу з ідеологічних мотивів. Через месенджери і соціальні мережі передавав рашистам дані про:

розташування військовослужбовців і військових формувань ЗСУ;

переміщення військової техніки та засобів ураження по території Миколаївської області.

Інформацію надсилав із прив’язкою до координат і детальним описом.

Наразі фігуранта затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України).

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили: мобільний телефон і ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Тривають слідчі дії для встановлення обставин, виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до правопорушення осіб.

Служба безпеки України