Щодня на Донбасі гинуть до 100 українських бійців — Зеленський

Щодня у боях на Донбасі гине до 100 українських військових та близько 500 отримують поранення.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі.

Він зазначив, що на Харківському напрямку у нас є сьогодні «потужні кроки вперед», а «на сході нашої держави – дуже складна ситуація».

«До 100 людей на сході держави, де Росія зібрала всі свої війська на сьогодні, все, що в них є, – на сході держави до 100 людей гине сьогодні щодня. І біля декількох сотень людей – 450-500 людей навіть іноді буває – поранених щодня. Це на сході нашої держави. Там іде битва, битва саме за цінності», — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що всі мають усвідомити, що після деокупації Київської області і деяких областей нашої держави, війна продовжується і сотні сімей не дочекаються своїх близьких. «Щоденно. І тому це для нас великий, великий виклик», — додав він.

Зеленський зазначив, що ми віримо в нашу перемогу, і наголосив на необхідності допомоги всіх країн для перемоги у війні з Росією. // УНІАН