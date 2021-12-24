Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 24 грудня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 23 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку ШУМІВ ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу ЗОЛОТОГО-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину ранку, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation