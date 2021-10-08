Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 8 жовтня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Упродовж минулої доби, 7 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку ПІВДЕННОГО противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу МАР’ЇНКИ окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Біля НОВОЗВАНІВКИ ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.

В бік населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 ворожі збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік МАЙОРСЬКА велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 8 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Позиції українських воїнів біля ЗОЛОТОГО-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Біля ТРОЇЦЬКОГО окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation