Спецгруппа выяснила, что Amnesty International сообщила о военных преступлениях Украины без достаточных доказательств, в организации решили скрыть эти выводы

Amnesty International не стала публиковать отчет с критикой прошлогоднего доклада, в котором утверждалось, что военные преступления в Украине совершают обе стороны конфликта, пишет The New York Times. Специальная группа выяснила, что Amnesty сообщила о военных преступлениях со стороны Украины без достаточных доказательств отмечает издание “Агентство“.

В докладе от 4 августа прошлого года Amnesty International обвинила украинские силы в том, что они подвергали опасности гражданских, размещая военных вблизи населенных районов. После волны критики, с которой столкнулась организация из-за обвинения Киева в военных преступлениях, Amnesty объявила, что проведет оценку с привлечением внешних экспертов, чтобы узнать, «что именно пошло не так и почему».

Для этого совет Amnesty заказал независимый юридический обзор доклада у группы из пяти экспертов по международному гуманитарному праву. Этот документ организация получила несколького месяцев назад, но так его и не опубликовала. Содержимое доклада стало известно NYT.

Свои выводы аудиторы делают на основании внутренней переписки и опроса сотрудников. Авторы обзора пришли к выводу, что ключевые выводы правозащитной организации о том, что Украина нарушает международное право, не подтверждаются имеющимися данными.

Доклад от 4 августа «написан языком, который был неоднозначным, неточным и в некоторых отношениях юридически сомнительным», говорится в докладе. «Это особенно относится к вступительным абзацам, из которых можно было бы сделать вывод, что на системном уровне украинские силы были в первую очередь или в равной степени с российскими военными виноваты в гибели гражданских лиц», — добавляют авторы.

Группа также обнаружила, что внутри Amnesty International некоторые сотрудники выразили серьезные сомнения по поводу того, достаточно ли авторы доклада пыталась проконсультироваться с украинским правительством, чтобы понять, почему оно развернуло силы там, где это было сделано, и возможно ли было бы разместить их в другом месте.

Авторы обзора при этом согласились с тем, что нужно добиваться соблюдения международного права от обеих сторон конфликта. Согласно документу, некоторые данные Amnesty подтверждают то, что в ряде случаев украинские силы располагались вблизи с гражданскими лицами.

По словам источника NYT, ранний вариант доклада был более жестким, однако Amnesty убедила группу смягчить тон. Например, утверждение Amnesty о нарушении украинскими силами международного права в ранней версии отчета называлось «необоснованным», но потом эту формулировку заменили на «недостаточно обоснованное».

В Amnesty International в ответ на запрос NYT заявили, что обзор — это «часть внутренних процессов», но не уточнили, согласна ли организация с критикой доклада.

В августе прошлого года Amnesty International выпустила доклад, в котором в том числе говорилось, что ВСУ подвергают опасности мирное население и нарушают международное гуманитарное право, размещая вооружения в жилых районах. Отчет раскритиковали в Киеве, заявив, что он помогает российской пропаганде. Глава украинского отделения организации Оксана Покалчук подала в отставку в знак протеста.

На доклад в том числе ссылался представитель России в ООН Василий Небензя, чтобы объяснить необходимость оккупации Запорожской АЭС.