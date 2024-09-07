Цієї ночі збито 58 російських ударних БПЛА

У ніч на 7 вересня 2024 року ворог атакував ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків – Курськ, Єйськ – рф, Чауда – ТОТ Криму). Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми «шахедів».

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 58 ударних БпЛА.

6 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку росії, білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені над територією України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

Разом – до перемоги!

Генеральний штаб ЗСУ