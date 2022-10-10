У Харкові тимчасово зупинено рух метро, ​​у місті — перебої з електрикою та водопостачанням

Вранці 10 жовтня рух поїздів у Харківській підземці тимчасово припинено. Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці КП “Харківський метрополітен”.

“Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Просимо вибачення за тимчасові незручності!”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, вранці 10 жовтня внаслідок російського обстрілу в місті пролунали три вибухи.

“Удар був по об’єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання. Фахівці обленерго, наші комунальники роблять усе можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Харкова”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією із власних джерел Nеwsroom, перебої з електрикою у Харкові можуть тривати близько доби. // Newsroom