У Херсонській області затопило 600 квадратних кілометрів площі. 68% із них – окуповані
Росіяни не допомагають цивільним на окупованих територіях.
Станом на ранок четверга в Херсонській області затопило 600 квадратних кілометрів. З них 32% – правий берег, 68% – лівий, який переважно окупований.
Середній рівень підтоплення в області – 5,61 м. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у відеозверненні.
Допомога мешканцям триває.
“Попри шалену небезпеку та постійні російські обстріли, триває евакуація”, – сказав він.
Евакуйовано 1995 осіб, переважно – з мікрорайону Корабел. У тимчаосвих пунктах допомоги люди забезпечені необхідним.
На лівому березі ситуація надвзичайно важка. Окупанти не бажають допомагати цивільним, відбирають у них авто, на яких вони намагаються евакуюватись.
Нагадаємо, вчора вдалося врятувати родину з двома маленькими дітьми з окупованих Олешок. Жінка і діти сиділи на даху, без води і допомоги. Українським військовим вдалось скинути їм із безпілотника воду, а поліції – вивезти їх. // LB.ua