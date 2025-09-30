У Криму дрони знищили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 «Тріумф»

Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 30 вересня уразили на території тимчасово окупованого Криму радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

В командуванні ССО зазначили, що дороговартісна система ППО росіян, вартістю понад 1,2 мільярда доларів США, яка була зосереджена, у тому числі, і на знешкодженні БПЛА, була нейтралізована ударними дронами Сил спецоперацій.

«Радіолокаційна станція є «очима» комплексу С-400 “Тріумф”. Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність», – підкреслили в силах оборони.

Telegram-канал «Кримський вітер» вранці писав, що у Феодосії та Ленінському районі Криму близько третьої ночі було чути кілька вибухів та працювала ППО росіян. // Дзеркало тижня