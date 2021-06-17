У Маріуполі жінці повідомлено про підозру у розповсюдженні закликів щодо розв’язування збройного конфлікту

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 58-річній мешканці м. Маріуполя повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також пропаганді війни ( ч. 1 ст. 110, ст. 436 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2020 років правопорушниця через власний акаунт у забороненій в Україні мережі «Одноклассники» неодноразово розповсюджувала дописи й зображення щодо розв’язування збройного конфлікту в Україні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури