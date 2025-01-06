У Росії стався масовий збій у роботі інтернет-сервісів та операторів зв’язку

Російські користувачі скаржаться на збої в роботі операторів зв’язку, банків, сервісів і соцмереж/

Росіяни скаржаться на проблеми в роботі низки операторів зв’язку, банків, інтернет-сервісів і соцмереж. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.