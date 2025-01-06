У Росії стався масовий збій у роботі інтернет-сервісів та операторів зв’язку

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Російські користувачі скаржаться на збої в роботі операторів зв’язку, банків, сервісів і соцмереж/

Росіяни скаржаться на проблеми в роботі низки операторів зв’язку, банків, інтернет-сервісів і соцмереж. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

У Росії стався масовий збій у роботі інтернет-сервісів та операторів зв’язку

У Росії стався масовий збій у роботі інтернет-сервісів та операторів зв’язку / скріншот

 

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