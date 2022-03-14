Удар окупантів по Святогірській Лаврі. Як виглядає обстріляна святиня (фото)

Окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області. В результаті в приміщеннях монастиря були пошкоджені всі вікна і двері

РБК-Україна показує кадри з місця подій.

У суботу, 13 березня, російські окупанти продовжили обстріли в Україні. Напередодні вночі ворожі війська завдали авіаудару по чоловічому монастирю Свято-Успенської Святогірської Лаври, яка знаходиться в Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держприкордонслужби. «Окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області», — йдеться в повідомленні.

Авіабомба вибухнула біля мосту, який розташований біля входу в Лавру. Внаслідок удару в приміщеннях Святогірської Лаври вибуховою хвилею були пошкоджені всі вікна і двері.

На момент обстрілу в приміщеннях перебувала тисяча евакуйованих людей з Харківської області, 200 з яких – діти.

Кілька людей в результаті вибуху отримали поранення. Постраждалі були направлені госпіталь, для надання медичної допомоги.

Співробітники поліції задокументували факт військового злочину, забезпечили охорону місця і задокументували наслідки авіаудару. Крім того було організовано підвіз необхідних речей і продукти.

Також Поліція надала два евакуаційні автобуси, які доставлять громадян на залізничну станцію в Краматорську.