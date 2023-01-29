Українська розвідка отримає 105 німецьких безпілотників Vector

Замовлення буде профінансоване урядом ФРН.

Міноборони України замовило 105 розвідувальних безпілотників Vector у німецької компанії Quantum-Systems GmbH.

Про це повідомляють у Telegram Збройні сили України.

“Для української розвідки з Німеччини доставлять 105 безпілотників Vector. Замовлення буде профінансовано німецьким урядом”, – йдеться у повідомленні.

До цього Міноборони України замовило 33 безпілотники у серпні 2022 року.

В QS GmbH уточнюють, що завдяки оновленню програмного забезпечення Vector може працювати за відсутності GNSS. Компанія відкриває центр навчання операторів Vector в Україні. Окрім навчання, у центрі також обслуговуватимуть системи та закуповуватимуть необхідні запчастини для ремонту.

Vector – це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати приземлятися вертикально. БПЛА не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги. Розмах крила Vector складає 2,8 м, швидкість польоту 15-20 м/с. За даними виробника, безпілотник здатний працювати за швидкості вітру до 12 м/с. Система Vector поставляється в сумці для транспортування, яку може носити одна людина. За даними Quantum-Systems, налаштування БПЛА до польоту займає всього дві хвилини.

Нагадаємо, в Україні формуються перші у світі ударні роти безпілотників. // LB.ua