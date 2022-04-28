Українські бійці продовжують знищувати живу силу та бойову техніку окупантів

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Українські захисники продовжують стримувати агресора.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» 28 квітня російські війська здійснили 2 атаки. Тривають бої.

Українські бійці розгромили позиції бойовиків, є подробиці ᐉ Народна Правда

Втрати ворога складають:
особового складу – 42
танків – 3
БМП – 2
БТР – 1
ББМ – 1
АТ – 1
БПЛА – 2
Смерть ворогам!
Слава Україні!

Оперативно-тактичне угруповання «Схід»

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Упродовж поточної доби, 28 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 6 танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, одну крилату ракету та 5 безпілотних літальних апаратів.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

Разом до перемоги!

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