Українські бійці продовжують знищувати живу силу та бойову техніку окупантів

Українські захисники продовжують стримувати агресора.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» 28 квітня російські війська здійснили 2 атаки. Тривають бої.

Втрати ворога складають:

особового складу – 42

танків – 3

БМП – 2

БТР – 1

ББМ – 1

АТ – 1

БПЛА – 2

Смерть ворогам!

Слава Україні!

Оперативно-тактичне угруповання «Схід»

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Упродовж поточної доби, 28 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 6 танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, одну крилату ракету та 5 безпілотних літальних апаратів.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

Разом до перемоги!