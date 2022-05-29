Українські бійці відбили 14 атак на Донбасі

На Донбасі за поточну добу українські захисники відбили 14 атак російських окупантів, ще на трьох ділянках тривають бої.

Про це повідомляє угруповання Об’єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

«Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, російські окупанти обстріляли 46 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільних об’єкти: 59 житлових будинків, електропідстанцію і будинок культури.

«В результаті цих обстрілів лише в Покровському і Бахмутському районах Донецької області загинуло щонайменше 3 цивільних особи, ще 2 отримали поранення. Дані по решті районів Донеччини і Луганщини загалом наразі уточнюються», — сказано у повідомленні.

«Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом», — наголошується у повідомленні.

Втрати Росії на Донбасі

Українські відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

Зокрема, за добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 2 артилерійські системи, 11 одиниць бойової броньованої техніки, 10 ворожих автомобілів.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 крилаті ракети Х-59МК та три високоточні безпілотні літальні апарати типу «Куб».

«Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 76 ворожих атак. Знищили 22 танки, 1 одиницю спеціальної техніки, 17 артилерійських систем, 67 одиниць бойової броньованої техніки, 1 спеціальний броньований автомобіль та 28 одиниць автомобільної техніки (одна з них з боєкомплектом). Підрозділами ППО збито ворожий багатоцільовий гелікоптер К-52, 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів окупанта», — наголошується у повідомленні. // УНІАН