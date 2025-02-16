Українські військові звільнили село Піщане південніше Покровська

ЗСУ також відкинули окупантів в інших населених пунктах.

“Це десь п’ять кілометрів на південь від Покровська”, – наголосив він.

За його словами, війська РФ також були потиснені з інших населених пунктів, які розташовані поруч.

“На покровському напрямку, обережно можна сказати, певний перелам все ж таки відбувся”, – вказав речник.

Трегубов також зазначив, що цього місяця українським захисникам вдалося призупинити росіян і відкинути їх в окремих населених пунктах. Він заявив, що це вдалося зробити завдяки співпраці різних підрозділів ЗСУ та ефективній дії безпілотників.

Раніше український військовий журналіст Богдан Мирошников повідомляв, що на північному фланзі покровського напрямку ЗСУ відновили деякі позиції в районі Котлине-Удачне.

Окупанти намагаються й далі обійти місто Покровськ із заходу, однак їхня динаміка просування останнім часом сповільнилася, оскільки вони зав’язли у боях поблизу міста. // Дзеркало тижня