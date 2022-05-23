Уволившийся российский дипломат рассказал, как перед войной МИД в Москву передавал только удобную информацию

Советник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев, уволившийся в знак протеста против вторжения в Украину, заявил в интервью The New York Times, что вина за развязывание войны лежит не только на Владимире Путине, но и на МИД. По его словам, российские дипломаты помогали создавать впечатление, что Путин может легко одержать победу в Украине, пишет «Агентство«.

Цитата: «Они ошиблись в оценке Украины, они неправильно поняли Запад, по существу они ошиблись во всем, — заявил Бондарев, давая оценку взглядам Кремля на мир до вторжения. — Мы, дипломаты МИД, также несем ответственность — за то, что не передали информацию, которой должны были располагать, за то, что ее сглаживали и представляли все так, как будто все было отлично».

Бондарев уточнил, что в последние недели видел, как его коллеги передавали недостоверную информацию в Москву. «Вместо того, чтобы максимально объективно представить свой собственный анализ вместе с предложениями, как действовать, мы часто представляли информацию, которая наверняка понравится, — продолжает Бондаренко, который работал в команде по контролю над вооружениями. — Это был главный критерий».

Бондарев также рассказал, что у него вызывала недоумение беспечность, с которой его коллеги говорили о возможности ядерных ударов по странам Запада. «Они думают, что если вы ударите по какой-то деревне в Америке ядерным оружием, то американцы сразу же испугаются и побегут просить милосердия на коленях», — говорит дипломат, отмечая, что такие данные могли передаваться и в Москву.

Впрочем, не все российские дипломаты, по словам Бондаренко, поддерживают войну, а некоторые из них после вторжения ушли в отставку. Но большинство, как он полагает, «все еще находятся в плену этой пропаганды, которую они получают и которую они частично создают».

Это не первое свидетельство того, что Кремль и Путин перед вторжением получали недостоверную информацию о ситуации в Украине. На прошлой неделе главный редактор «Важных историй» Роман Анин опубликовал колонку, в которой рассказал, как ФСБ перед войной сообщала Путину только ту информацию, которая подтверждала его точку зрения. Источники журналиста рассказали, что основными источниками данных спецслужбы об Украине стали бежавшие из страны после 2014 года чиновники и силовики, а неудобную информацию до руководства просто не доносили. Об этом же ранее писали основатели издания «Агентура».

Об увольнении Бондарева стало известно утром 23 мая. Он написал письмо коллегам, в котором назвал войну преступлением против украинского и российского народов, а также связал ее начало с желанием руководства России оставаться у власти как можно дольше.