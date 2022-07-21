Вантажник-блогер, призначений окупантами прессекретарем «Херсонської ВЦА», отримав підозру у держзраді

Слідчі УСБУ в Херсонській області підозрюють мешканця Херсона 1975 р.н. Сергія Мороза у державній зраді.

Підозру оприлюднив Офіс Генерального прокурора.

За версією слідства, Мороз встановив контакт зі співробітником російської спецслужби, який перебуває на території Херсонської області. Від нього підозрюваний отримував завдання у проведенні підривної діяльності проти України.

Мороз готував інформаційні матеріали про діяльність окупаційної влади та дискредитацію ЗСУ. Також 20 травня передав інформацію про учасника територіальної оборони Херсонської області та перелік регіональних проукраїнських блог-платформ.

Мороз поширював проросійські матеріали, зокрема, про візит до Херсонської області так званого голови Криму Сергія Аксьонова та заступника голови російського уряду Марата Хуснулліна, наради у «голови Херсонської військово-цивільної адміністрації», результати обстрілів у Чорнобаївці.

З кінці травня підозрюваний відомий як представник електронного видання «Реадовка.ру» та прессекретар «Херсонської військово-цивільної адміністрації».

Гроші за роботу Мороз отримує на карту російського «Сбербанка», яка належить громадянці України Олені Шатковській (дів. Мороз).

Державна зрада в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України) карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним ув’язненням, з конфіскацію майна.

Як пишуть місцеві ЗМІ, Мороз — херсонський блогер, який до працевлаштування у фейковій «військово-цивільній адміністрації» працював вантажником на підприємстві «Zollex Group» у Херсоні. // Судовий репортер