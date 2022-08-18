Вчені показали, як може поширитися радіація у випадку аварії на ЗАЕС (відео)

У разі аварії на Запорізькій АЕС радіація пошириться не лише Україною. Вона також зачепить і сусідні держави, такі як Білорусь, Польща і країни Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного інституту.

Так, вчені зазначають, що таке поширення радіації ймовірне за погодних умов, які спостерігаються 15-18 серпня.