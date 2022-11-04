Вчора російські військові вбили 9 і поранили 16 мирних жителів України

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Найбільше загиблих у Донецькій області.

У четвер, 3 листопада, російські військові вбили 9 мирних жителів, 16 громадян України отримали поранення.

​Учора російські військові вбили 9 і поранили 16 українців, – Офіс президента

Фото: Поліція Донецької області

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 3 листопада:

  • Донецька область – 9 загиблих (у тому числі виявлено тіло людини, вбитої раніше), 14 поранених;
  • Харківська область – 1 поранений (людина підірвалася на міні);
  • Херсонська область – 1 поранений.

LB.ua

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