Вчора російські військові вбили 9 і поранили 16 мирних жителів України
Найбільше загиблих у Донецькій області.
У четвер, 3 листопада, російські військові вбили 9 мирних жителів, 16 громадян України отримали поранення.
Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 3 листопада:
- Донецька область – 9 загиблих (у тому числі виявлено тіло людини, вбитої раніше), 14 поранених;
- Харківська область – 1 поранений (людина підірвалася на міні);
- Херсонська область – 1 поранений.