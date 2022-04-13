Від 40 до 60 убитих мирних жителів: у Бучі знайшли ще одну братську могилу

У більшості загиблих виявлені кульові поранення.

В Бучі (Київська область) 13 квітня 2022 року продовжилися розкопки ще одного масового поховання. Фотокореспондент УНІАН сьогодні побував на місці подій.

За попередніми даними, там знаходяться від 40 до 60 тіл загиблих від рук російських окупантів мирних жителів. У більшості загиблих виявлені кульові поранення.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Бучі Анатолій Федорук заявив про 403 убитих російськими окупантами місцевих жителів, ще деякі люди вважаються зниклими безвісти.

Якщо говорити про руйнування житлових будинків, то, за словами Федорука, в місті руйнуванню зазнали 22 висотки, дві з них не підлягають відновленню. Разом з тим, 243 приватних будинки в Бучі не підлягають відновленню.