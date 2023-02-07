Влучання російських ракет зафіксовано у центральній частині Харкова, зайнялася пожежа

Російські окупанти обстріляли центр Харкова. Попередньо, випустили від шести до десяти ракет С-300.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.

“Влучання ворожих ракет зафіксовано у центральній частині Харкова. Попередньо С-300, від 6 до 10 ракет. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється”, — зазначив Синєгубов.

Харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram написав про шість “прильотів” по Харкову.

“Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Києвському районі міста. Також маємо інформацію про пожежу на місці одного з прильотів”, — наголосив він.