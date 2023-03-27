Як українському військовому отримати довідку про перебування у російському полоні

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У Military Media Center розповіли, як українському військовому, який побував у полоні у російських окупантів, отримати довідку, що підтверджує це.

Усі звільнені з російського полону українські військові повинні мати довідку, яка підтверджує це.

Щоб отримати документ, необхідно звернутися до:

  • до Міністерства оборони;
  • центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями;
  • правоохоронному органу чи державному органу спеціального призначення із правоохоронними функціями;
  • командиру підрозділу ЗСУ;
  • іншому утвореному відповідно до закону військовому формуванню або органу, що належить до складу сил безпеки та оборони України.

Також можна зателефонувати до Національного інформаційного бюро за номерами: 1648; +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків із-за кордону). // “Дніпро Оперативний”.

 

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