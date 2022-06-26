За день рашисти випустили по Сумщині понад 150 снарядів та мін

Постраждали території чотирьох громад.

Внаслідок ворожих обстрілів Сумської області одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

«Російські війська сьогодні обстріляли Сумщину зі ствольної та реактивної артилерії, з гелікоптерів, випустили понад 150 снарядів та мін, одна людина загинула, ще одна поранена», — написав він

За його даними, постраждали території чотирьох громад – Юнаківської, Білопільської, Краснопільської та Шалигінської.

«Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Найбільше постраждала Краснопільська громада – сюди було близько сотні прильотів за день. На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма. Одна людина загинула, одна – в лікарні», – повідомив Живицький. // УНІАН