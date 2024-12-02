Зеленський: Україна не має військової сили для відвоювання усієї захопленої території

За словами президента, до дипломатії можна переходити лише тоді, коли країна буде достатньо сильною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має достатньо військової сили для відвоювання усієї захопленої росіянами території, тому намагатиметься повернути контроль над своєю землею дипломатичним шляхом. В інтервʼю Kyodo News він підкреслив, що Київ прагне якомога швидшого завершення війни.

“У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення”, — заявив президент.

Водночас він зазначив, що такі кроки можна розглядати “лише тоді, коли ми будемо знати, що ми достатньо сильні”, аби Москва не могла почати нову агресію. Зеленський додав, що у війні наступив “складний період”.

Також президент заявив, що підтримка партнерів є “недостатньою”. Він закликав НАТО якомога швидше запросити Київ до переговорів про членство в Альянсі.

Раніше Зеленський заявляв, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом. Проте він підкреслював, що Київ “не може юридично визнати жодну окуповану територію російською”.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловлював думку, що Зеленський робить заяви про готовність до дипломатії через позицію обраного президента США Дональда Трампа. На його думку, республіканець почне швидко діяти для припинення війни в Україні. // Дзеркало тижня